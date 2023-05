FC Nantes : Pallois pas tendre avec les supporteurs des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les temps sont très difficiles à Nantes ces derniers jours. Alors que le club de la Loire-Atlantique pensait avoir validé son maintien, les coéquipiers ont enchainé les mauvais résultats depuis le mois de février. La lourde défaite en finale de Coupe de France face au Toulouse FC (5-1) a laissé des traces, les Canaris n’y arrivent plus.

Ce week-end, le FC Nantes s’est incliné face à Strasbourg (2-0) dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, les Canaris perdent des points importants dans la lutte pour le maintien. En fin de match, Nicolas Pallois est revenu sur le chambrage des supporteurs nantais.

« Ouais, on est dans le dur mais ce n’est pas en faisant des 'Ola' que ça va nous aider. Si ce n’est pas facile pour eux, sachez que sur le terrain ce n’est pas simple non plus », a commenté en zone mixte le défenseur central du FC Nantes dans des propos rapportés par Ouest France.