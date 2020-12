FC Nantes : Patrick Collot pas fermé à l'idée de prolonger son intérim ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Initialement nommé pour un intérim de quatre matches sur le banc du FC Nantes, Patrick Collot ne doit théoriquement pas aller plus loin que le déplacement à Lyon ce mercredi. Remplaçant au pied levé Christian Gourcuff, l'ancien adjoint tient toujours le même discours qu'à sa nomination trois matches plus tôt.

« Je n'ai pas de vision pour devenir à tout prix numéro 1 »

« Je n'ai pas d'objectif et de plan de carrière pour devenir numéro 1, a-t-il assené dans l'émission « Au cœur des clubs » sur Téléfoot : Je suis très bien, je sais très bien ce dont je suis capable en tant qu'adjoint et ce que je peux apporter. Je n'ai pas de vision pour devenir à tout prix numéro 1 ».

Un rendez-vous après l'OL pour faire le point

Dans les prochains jours, Patrick Collot reverra Waldemar Kita afin d'évoquer son avenir au club mais il ne semble plus aussi fermé à l'idée de poursuivre son intérim le temps que sa direction lui trouve un nouveau numéro 1 : « On a encore un match à préparer face à Lyon. On travaillera sur ce match-là et après nous aurons quelques jours à réfléchir à la meilleure solution pour le club ». Pour rappel, Collot n'était pas titulaire du diplôme, le FCN doit s'affranchir d'une amende à chaque match de Ligue 1...