FC Nantes : Pierre Aristouy a recruté un disciple de Raynald Denoueix

Choisi par le FC Nantes pour épauler Pierre Aristouy, Alain Pochat savoure l'opportunité qui lui est offerte d'intégrer les Canaris. Dans un entretien à Presse Océan, l'ancien coach de Bayonne, Villefranche ou encore Bourg-en-Bresse s'est déclaré prêt à sa mission auprès d'Aristouy, qu'il avait dirigé joueur à Mont-de-Marsan :

« On a collaboré lorsqu’il a voulu se lancer dans ce métier d’entraîneur. Je l’ai toujours suivi dans ses différentes catégories, que ça soit à Mont-de-Marsan puis avec la réserve du FC Nantes, les 19 ans. On s’envoyait toujours des petits messages. On a toujours été en contact, comme lors de cette fin de saison où il a pu faire en sorte que le club se maintienne en Ligue 1. C’était exceptionnel. Dans la foulée, il s’est trouvé qu’il cherchait à créer un nouveau staff. Il a pensé à moi et on en a parlé. Je suis très heureux de pouvoir aider Pierre et le soutenir. Je suis un fidèle serviteur, un soldat comme on dit, au service de ce jeune coach ».