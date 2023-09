FC Nantes : Pierre Ménès cible un nouveau gros dysfonctionnement des Canaris

Dans son Face à Pierrot, Pierre Ménès est revenu sur les incidents qui ont émaillé la rencontre entre le FC Nantes et l'OM ce week-end. Le père d'un enfant qui portait un maillot de l'OM a fait un infarctus après avoir été bousculé par des Nantais...

"Cette histoire incite à se pencher sur le service de sécurité de Nantes, qui était obnubilé par les fumigènes, a commenté Ménès. Ce sont les secours qui sont intervenus. Avant de prendre des sanctions contre les connards qui ont fait ça, il faudrait expliquer ce genre de dysfonctionnement de la sécurité dans le stade. C'est un des nombreux problèmes du FC Nantes. Ce club fonctionne totalement sur la tronche."

Face à Pierrot (1/4) : "Les supporters se croient tout permis parce qu'ils paient leur place"



