FC Nantes : Pierre Ménès craint un seul rival pour les Canaris en Coupe de France

Le FC Nantes est passé par la lorgnette hier à Angers. Menés pendant la majeure partie de leur 8e de finale de Coupe de France, les hommes d’Antoine Kombouaré ont réussi à égaliser par l’intermédiaire de Florent Mollet avant de se qualifier aux tirs au but (1-1, 4 tab 2). Contrairement aux apparences, cette difficile qualification pourrait avoir un effet euphorisant sur les Canaris, désormais idéalement placés pour garder leur titre à en croire Pierre Ménès.

Ménès voit l'OM favori en Coupe

« Nantes s’en est sorti à Angers, a-t-il analysé sur son blog. Longtemps menés au score, les Canaris ont réussi à s’imposer aux tirs au but. Le tenant du titre est toujours là et, franchement, vu les équipes qui restent, s’ils évitent les gros, ils devraient avoir l’ambition d’aller encore plus loin. » Parmi les équipes restantes à éviter, justement, l’ancien consultant de Canal+ nomme Marseille, qui « devient le grand favori de cette Coupe de France » suite à son exploit contre le PSG au Vélodrome (2-1).

Pour résumer Pierre Ménès est revenu en détails sur les 8es de finale de la Coupe de France, notamment la qualification du FC Nantes aux forceps à Angers (1-1, 4 tab 2). Les Canaris ont désormais toutes leurs chances de garder leur trophée.

