FC Nantes : Pierre Ménès encense les Canaris et se mouille avant Strasbourg

FC Nantes

Le FC Nantes est en train de redonner le sourire à ses supporters. Auteurs d’une saison très honorable en Ligue 1, les Canaris sont toujours en lice en Coupe de France. Jeudi, ils auront même un quart de finale à leur portée devant Bastia à la Beaujoire (21h).

« Avec cette qualification couplée à leur place dans les dix premiers en championnat, les Canaris réalisent jusqu’ici une belle saison », a applaudi Pierre Ménès en début de semaine. L’ancien consultant de Canal+, fervent supporter avoué du RC Strasbourg, voit les deux équipes se télescoper dimanche à la Meinau (15h).

« Ce sera match compliqué pour les Alsaciens qui ont, qu’ils le veuillent ou non, la pression d’être 4e au classement, a-t-il ajouté sur son blog. Strasbourgeois et Nantais vont se livrer une belle bataille qui ne donnera pas de vainqueur. » On espère que celle-ci accouchera d'une pelletée de buts.

