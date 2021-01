FC Nantes : Pierre Ménès salue l'idée géniale de Kita avec le pare-feu Domenech

Ce serait donc une idée de génie. Exit Christian Gourcuff, bienvenu Raymond Domenech. En faisant appel à l'ancien sélectionneur, Waldemar Kita aurait vu juste selon Pierre Ménès, qui a évoqué les débuts de Domenech au FC Nantes dans son Pierrot Face Cam du soir.

Un choix pour faire diversion ?

Et selon lui, l'idée aurait peut-être un but autre que le sportif... « Domenech, c'est un choix à la Kita, a commenté Ménès. Je ne suis pas certain qu'il ne l'a pas pris en chiffon rouge pour faire diversion avec les supporters. »

Et au consultant de Canal+ de saluer les débuts réussis de Domenech. « Je l'ai pas mal égratigné dans ma carrière mais il ne faut pas oublier ses qualités. Il fait match nul contre Rennes en ne faisant que défendre, sans être mis en danger, et contre Montpellier Nantes méritait le plus de gagner. S'il parvient à maintenir Nantes, il réussira sa mission et fera fermer quelques langues de fiel. »