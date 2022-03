FC Nantes : Pierre Ménès se paye gentiment les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

L’affiche de la 28e journée de L1 diffusée samedi soir a été un flop. Programmé en prime-time de manière assez surprenante, le match entre Troyes et le FC Nantes n’a pas été d’un spectacle étourdissant (1-0). C'est un euphémisme dans la bouche de Pierre Ménès.

« Ne me demandez pas pourquoi l’affiche de 21h était Troyes-Nantes. Alors je sais bien qu’on a la chance d’avoir beaucoup de clubs engagés en Coupe d’Europe qui ont joué jeudi et qui ne peuvent donc rejouer que le dimanche mais il y avait peut-être moyen de trouver plus excitant, a-t-il pesté sur son blog. Comme je le craignais un peu, les Canaris ont été méconnaissables. Il est évident que l’euphorie de la victoire face au PSG, de la qualification en finale de Coupe et du succès devant Montpellier ne pouvait pas durer. »

Le chroniqueur ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a enfoncé le FC Nantes au niveau de son infirmerie. « De plus, Nantes déplore trois blessés après ce match : Pallois et Traoré touchés au genou, Girotto touché à la cheville, a-t-il rappelé. Alors cette défaite n’est pas catastrophique pour la bande à Kombouaré mais c’est un succès important pour l’ESTAC, le deuxième consécutif, qui leur permet de prendre un peu d’air par rapport à la zone de relégation. Sachant que la prochaine journée offrira un Saint-Etienne-Troyes déjà capital. »

Lille cale, Nice résiste, Troyes s'extirpe



Les Verts qui tiennent Lille en respect, Nice qui arrache un point à Montpellier et Troyes qui se donne de l'air : résumé de ce début de 28e journée.https://t.co/SinxSF88qy — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 12, 2022