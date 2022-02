FC Nantes : Pierre Ménès se prosterne devant Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Pierre Ménès n’a pas manqué de saluer les bonnes prestations sportives du club nantais, dont tout le mérite revient d’abord à Antoine Kombouaré, l'entraîneur des Canaris.

« À titre personnel, je suis ravi parce que j’aime beaucoup Antoine (Kombouaré). C’est vraiment ce qu’on appelle un homme bien. Ça ne veut pas dire que ça fait de lui un grand entraîneur mais il a eu des expériences très compliquées auparavant avec Dijon, Guingamp et Toulouse. Son aura avait décru. Il ne faut pas oublier qu’il était premier avec le PSG avant d’être viré par les Qataris. Aujourd’hui, avec une équipe n’a pas vraiment changé par rapport à la saison dernière et qui avait beaucoup de mal à marquer des buts, il arrive à pratiquer un jeu intéressant et à trouver le chemin des filets. Il y a des joueurs qui ont pris beaucoup de valeur. C’est du bon boulot »

Le FC Nantes est actuellement 9eme du championnat à deux points de la première place européenne. Un positionnement intéressant, pour une équipe qui est a dû passer par les barrages pour se maintenir la saison dernière.