FC Nantes : plus que deux adversaires possibles en barrages, René Girard éliminé

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Actuellement 18e et barragiste en Ligue 1, le FC Nantes avait un œil du côté du Stade des Alpes ce mardi soir où se jouait le premier barrage à l'accession entre le Grenoble Foot 38 et le Paris FC... Et ce sont les Isérois qui se sont imposés (2-0).

Rapidement devant grâce à une réalisation d'Achille Anani (8e), le GF38 a su tenir le score malgré la pression des Franciliens en deuxième période... Avant de marquer en contre par Willy Semedo (86e). Treize ans après sa dernière montée en L1, Grenoble sort le PFC de l'ancien coach des Canaris René Girard et s'offre le droit de disputer une deuxième finale (sur trois). Ce sera à Toulouse cette fois-ci.