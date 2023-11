FC Nantes : plusieurs records à portée des Canaris en Youth League

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Ce mercredi, le FC Nantes accueille les finlandais d’Helsinki pour son deuxième match de la voie des champions en Youth League. Un match qui se jouera à La Beaujoire et que la direction du club a fait le choix de rendre gratuit. Un beau geste qui rencontre d’ailleurs un vrai succès populaire.

Une affluence unique en France pour des U19

Selon Ouest-France, près de 12 000 personnes sont attendus dans l’écrin des Canaris pour soutenir les U19 de Stéphane Moreau. Un score historiquement élevé pour un match de Youth League en France.

Non seulement, le FC Nantes va réaliser l’une des dix plus grosses affluences pour un match de Youth League depuis la création de la compétition en 2013 mais il pourrait aussi battre quelques records. Les Canaris vont s’offrir le record de France pour un match de jeunes et, si on sera encore assez loin des 32 510 personnes présentes lors de Krasnodar – Real Madrid en 2018, il est possible de battre le record de la voie des Champions détenu par La Corogne face au Maccabi Haïfa en 2022 (12 189). Cela se jouera à quelques supporters…

