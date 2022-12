FC Nantes : Pogba, Bonucci, Chiesa... Allegri fait des annonces fortes à la Juve

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

« Federico Chiesa n'a qu'une fatigue mais c'est normal après 9 mois d'inactivité, a-t-il expliqué à la presse italienne. À partir du 27 il sera avec l'équipe, idem pour Leonardo Bonucci. Paul Pogba ? Je ne sais pas quand ni comment il va revenir. Il n'a pas encore couru un seul mètre. Nous espérons le revoir bientôt. » Cela ne nous dit toujours pas quand...

Max #Allegri sugli infortunati della #Juventus: “#Chiesa ha soltanto un affaticamento ma è normale dopo 9 mesi di inattività. Dal 27 sarà con la squadra, idem #Bonucci. #Pogba non so quando o come rientrerà. Ancora non ha fatto un metro di corsa. Speriamo di riavere Paul presto”