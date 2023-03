FC Nantes : pourquoi Kolo Muani a explosé chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

On vous le disait sur notre site un peu plus tôt dans la journée : Randal Kolo Muani agite déjà le prochain mercato estival. Et c'est désormais Manchester United qui suivrait de près l'attaquant de l'Eintracht Francfort.

En attendant, et au travers d'un entretien accordé à RMC, son ex-entraîneur au FC Nantes, Christian Gourcuff, est revenu sur le début de l'ascension du joueur chez les Canaris. Avec une explication assez simple.

"J’ai vu beaucoup de joueurs qui ont progressé assez vite. Il faut leur donner confiance, leur donner l’opportunité de jouer et créer un contexte assez favorable pour développer des qualités. En équipe de France, j’ai eu Kevin Gameiro et André-Pierre Gignac. Randal, à un moment donné, il y a un coup de pouce dans la carrière qui fait que ça bascule. Randal revient de prêt de Boulogne, on est en plein covid, j’ai une discussion avec lui et ses agents. Il aspirait à jouer et fait une préparation très satisfaisante. Dès qu’il a été opérationnel, je l’ai installé et il n’a plus quitté l’équipe. Il a continué sa progression. Il y a beaucoup d’exemples qui ont ces trajectoires qui auraient pu s’inverser. Ça va dans le bon sens à condition, bien sûr, d’avoir des qualités suffisantes."