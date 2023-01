FC Nantes : pourquoi la sanction de la Juventus est une mauvaise nouvelle pour les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Comme révélé hier soir, la Cour d'appel fédérale italienne a lourdement sanctionné la Juventus de Turin en Serie A dans l'affaire dite des “plus-values gate”. En plus d'une suspension pour tous ses dirigeants, la Vieille dame a écopé de 15 points de pénalité en Série A, faisant tomber l'équipe au 10e rang du championnat (22 points) à 15 unités de la Ligue des Champions.

La Juve va faire “all-in” sur la Ligue Europa !

Largé en championnat du fait de cette sanction qui, si elle est confirmée, le condamne quasiment dans la course à la Ligue des Champions, la Juventus va quasiment jouer sa saison sur la double confrontation face au FC Nantes en barrages de la Ligue Europa.

En effet, la Juve n'a plus que la Coupe d'Italie pour accrocher l'Europe... Et la victoire finale en Ligue Europa pour disputer la prochaine Ligue des Champions 2023-24. Quand on connait l'importance de la C1 et de ses rentrées d'argent sur l'économie d'un club comme Turin, on comprend qu'il n'y a pas réellement d'autres alternatives que d'être Champion d'Europe pour éviter la noyade.