FC Nantes : les Canaris ont des raisons d'y croire face au Stade Rennais

FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

C'était il y a près d'un an. Et, en effet, le déplacement du FC Nantes sur la pelouse du Stade Rennais ne laissait pas vraiment espérer une quelconque dose de confiance. Avec un 3-0 en pleine figure, le FCN avait déjà laissé entrevoir ses failles et rappelé à ses supporters que les duels face au voisin rennais n'étaient pas des plus simples.

Historiquement, le Roazhon Park n'est pas une terre hostile !

On pourrait une fois encore craindre le pire, à quelques jours d'un nouveau rendez-vous. Sauf que les Canaris vont bien et qu'ils restent sur deux succès consécutifs, au contraire de leurs adversaires. Sauf, également, que le voyage à Rennes se passe plutôt bien en règle générale si l'on retire les dix dernières années. Ce sera ainsi le 43e match dimanche entre les deux équipes sur le terrain du SRFC et le bilan nantais n'est pas si mauvais en terre hostile avec 10 victoires (la dernière en 2013 pour le retour en L1!) et 14 matches nuls (18 défaites).

