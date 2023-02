FC Nantes : première pour Delort à Angers, sa victime dans le onze identifiée ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Trois jours après avoir stoppé sa série de 13 défaites en L1 à Lorient (0-0), Angers aborde la Coupe de France comme « une petite éclaircie dans notre grisaille », selon Abdel Bouhazama. Le coach du SCO n’entend pas lâcher ce match, même s’il devrait faire tourner en vue de la réception d’Auxerre (19e), dimanche en L1.

Entrés en jeu à Lorient, la recrue Faouzi Ghoulam, Pierrick Capelle et Abdallah Sima devraient débuter, tout comme Haris Sabanovic et Ousmane Camara. Côté nantais, après deux entrées contre l’OM (0-2, mercredi dernier) et à Ajaccio, dimanche, où il a participé à l’action entraînant le penalty du 2-0, L’Équipe voit Andy Delort comme un titulaire en puissance. Si c'est le cas, Mostafa Mohamed démarrerait la rencontre sur le banc.

Le FC Nantes sort d’une semaine à quatre points en trois matches de championnat durant laquelle Antoine Kombouaré a effectué quatre changements d’un match à l’autre pour gérer ses hommes et le lifting opéré au mercato (Mollet, Hadjam, Joao Victor, Delort). Voir l’ancien attaquant de l’OGC Nice démarrer le match à Angers répondrait donc à une forme de logique.