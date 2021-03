FC Nantes : projet de rachat, avenir... Mickaël Landreau calme le jeu

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Il y a quelques jours, Philippe Plantive, président de l'entreprise Proginov, avait développé, dans Ouest-France, les contours du projet du FC Nantes auquel les sponsors comptaient s'associer. Un projet de reprise auquel il souhaitait greffer Mickaël Landreau.

« C'est une figure incontournable. Imaginer un projet de reprise sans Landreau serait une erreur aujourd’hui. J’ai été séduit par les idées qu’il porte, mais ce n’est pas Landreau qui rachètera le club », avait alors fait savoir l'homme d'affaires, qui voit l'ancien gardien des Canaris comme la caution morale et sportive derrière ce nouveau projet. Caution également validée par la mairie.

Landreau : « Au moment où on se parle il n'y a rien »

Reste que, pour Waldemar Kita, il est presque une question d'orgueil de ne pas discuter d'un rachat de son club avec des gens présentant Mickaël Landreau comme le dirigeant idoine. Du coup, l'ancien gardien de but marche sur des œufs.

Interrogé hier par le site Le Petit Lillois sur ses projets d'avenir et notamment le possible rachat du FC Nantes, Mickaël Landreau a préféré en rire : « Je suis tranquille. Je n’ai parlé de rien, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Après, le foot me manque, j’ai envie d’un projet de club. Nantes sera toujours mon club de coeur, mais aujourd’hui, au moment où on se parle il n’y a rien ».