FC Nantes - PSG (0-3) : les Kita agacés, Gourcuff fragilisé ?

On peut encaisser un 0-3 et garder une certaine dose d’optimisme. C’était un peu le cas de Christian Gourcuff samedi au sortir de la lourde défaite enregistrée devant le PSG à la Beaujoire lors de la 9e journée de L1.

Paradoxalement, et même si le coach des Canaris a trouvé à redire sur la prestation de son équipe, on pourrait partager son avis. Tout n’a en effet pas été à jeter durant cette rencontre côté FCN. Le problème, c’est que l’urgence de prendre des points prévaut sur tout le reste. Et avec une 17e place actuelle et seulement 8 points au compteur après 8 journées de L1, l’heure n’est pas à esquisser des sourires. Mais bel et bien à gagner des matches et engranger des points.

Gourcuff avait eu un répit après Brest

Dans cette configuration le déplacement à Lorient dimanche (15h) ressemble forcément à un nouveau test pour le futur de Gourcuff sur le banc des Canaris. Si le succès plutôt probant devant le Stade Brestois lui avait octroyé un sursis (3-1), les prochaines échéances seront scrutées au peigne fin par la famille Kita, qui a quitté la Beaujoire très agacée samedi soir.

« Déjà avant le match de Brest, il était un peu fragilisé, confirme David Phelippeau à Télé Nantes. On sait que Waldemar Kita est un gros consommateur d’entraîneurs et qu’il n’hésite pas à trancher dans le vif quand il n’y a pas les résultats... Donc évidemment, sur les 2-3 prochains matches, s’il y a zéro point, je pense que Gourcuff sera en grosse difficulté. »