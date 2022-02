FC Nantes - PSG : Appiah donne raison à Leonardo et Verratti sur la polémique arbitrale !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Il n’y a pas que le PSG qui s’est senti floué par les décisions de Mikaël Lesage samedi dernier face au FC Nantes. Interrogé cinq jours après le match remporté haut la main par les Canaris à la Beaujoire (3-1), Dennis Appiah est revenu sur les décisions arbitrales très contestées par les Parisiens.

Et notamment sur le penalty qu’il a provoqué après une faute sur Kylian Mbappé alors qu'il avait déjà un avertissement. « Je pensais vraiment prendre un deuxième jaune donc un rouge et laisser mes coéquipiers à dix et je n’étais pas bien pour ça », a reconnu le latéral droit du FC Nantes au micro de RMC Sport hier soir.

Tout comme son défenseur de 29 ans, l'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré avait reconnu après coup son étonnement devant cette même décision arbitrale. De là à laisser penser que la thèse du complot anti-parisien va être relancée, il n’y a qu’un pas...

