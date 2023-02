FC Nantes, PSG : Delort met Kombouaré et Galtier dans le même panier

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Dans un entretien accordé au journal L'Équipe, Andy Delort a redit tout le bien qu'il pensait de son nouvel entraîneur, Antoine Kombouaré. Un homme qu'il apprécie beaucoup tout comme Christophe Galtier, qui était son coach à l'OGC Nice.

"Kombouaré et Galtier me ressemblent"

"Après ma saison où je suis meilleur buteur de Ligue 2 à Tours, je devais signer à Lens, c'était presque fait. J'avais eu Antoine Kombouaré au téléphone et il y a toujours eu, sur le terrain, cette notion de respect, l'impression qu'on se connaissait sans se connaître. C'est le type d'entraîneur que j'aime beaucoup, comme Christophe Galtier. Des gens qui me ressemblent. Mon père aime ces gens-là aussi. Il a aimé le joueur, il aime la personne. Là, quand j'ai commencé à lui dire que Nantes était intéressé, il m'a dit : "Ouais, Kombouaré c'est quelqu'un qui va te faire du bien." Il n'a pas sa langue dans sa poche, et dans le foot aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça."

