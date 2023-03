FC Nantes, PSG, Allemagne : Kolo Muani défraie encore la chronique avant le Mercato

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Une défaite, certes. Face à l'Union Berlin dans le championnat d'Allemagne, 2-0. Mais une nouvelle performance XXL pour celui dont on va très certainement parler en long, en large et en travers durant tout le mercato estival. Il s'agit de l'ancien attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani, aujourd'hui à Francfort et dans le viseur des plus grands clubs européens.

Le PSG, on le sait, suit l'attaquant international français. Et au regard de la dernière statistique d'Opta, on comprend mieux pourquoi. Hier, Kolo Muani a réussi tout ce qu'il a tenté : treize dribbles.