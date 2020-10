FC Nantes, PSG : Gourcuff comprend les choix polémiques de Tuchel avec Marquinhos et Danilo

Alors que le FC Nantes va recevoir le PSG ce samedi à 21h, Christian Gourcuff doit relever un défi de taille avec les Canaris. Car si la Ligue des champions suscite quelques interrogations du côté de Paris, le club de la capitale se balade désormais en Ligue 1 après un départ compliqué.

Le technicien nantais doit donc trouver la parade face à Thoms Tuchel qui suscite la polémique ces derniers temps. En cause, son choix d'aligner Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense alors que ce n'est le poste de prédilection d'aucun des deux.

Un choix sécurisant qui se défend pour Gourcuff

Pourtant, face au choix Marquinhos dans l'entrejeu, Tuchel trouve un soutien en la personne de Gourcuff, qui comprend son étrange pari. « Les entraîneurs combinent par rapport à l’effectif à disposition, aux complémentarités. Marquinhos peut jouer dans les deux positions, il l’a prouvé. C’est un problème qui appartient à Tuchel. Vous avez des joueurs avec lesquels ça fonctionne toujours mieux sur le plan relationnel, affectif, sur le plan de la complicité. »

Et même si Gourcuff estime que le rôle d'un milieu de terrain est aussi de participer au jeu, le coach nantais comprend que le choix Marquinhos puisse apporter plus de sécurité à la formation parisienne. « Si les milieux n’ont pas d’influence sur le jeu, c’est embêtant. Dans l’animation offensive, la structure d’équipe, ce sont les joueurs privilégiés, ce qui ne veut pas dire que les excentrés n’ont pas un rôle non plus. Marquinhos placé là, c’est une façon de rassurer l’effectif sur le plan défensif et de l’équilibre. Que Paris joue en 4-3-3 ou en 4-4-2, c’est une garantie de sérieux. Avec les joueurs offensifs qu’ils ont, c’est important qu’ils aient aussi les joueurs qui sécurisent dans ce secteur-là », a confié le technicien nantais, dans des propos relayés par Ouest France.