FC Nantes, PSG : Kombouaré colle un méchant tacle à Leonardo

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Aucun supporter du PSG n’a pu oublier la manière dont Antoine Kombouaré s’est vidé du club à l’arrivée de QSI. Entraîneur du club de la capitale depuis le 29 mai 2009, le Kanak est licencié au lendemain de la victoire contre l'ASSE et alors que le PSG vire en tête du championnat à la trêve hivernale.

Carlo Ancelotti le remplace dans la foulée. Kombouaré, dernier au courant, s’en va sans faire de vague, bien conscient que le nouveau projet du club de la capitale impose des plus grands noms que le sien. Cela ne l’empêche pas aujourd’hui d’avoir de l’amertume envers un certain Leonardo.

« J’étais simplement déçu de partir en tant que champion d'automne avec six points d'avance, a-t-il affirmé devant Pierre Ménès. Ces six mois avec Leonardo étaient compliqués, c'était parfois chaud. Tous les jours les journalistes me parlaient d'Ancelotti. Et quand je demandais à Leonardo, il me disait que non, Ancelotti n'allait pas venir. »

Kombouaré : "Au PSG, j'ai passé six mois compliqués, c'était chaud avec Leonardo"

2e partie de mon entretien avec le coach du @FCNantes, qui détaille sa relation avec Waldemar Kita et revient sur son expérience au PSG version qatarie.

➡️ https://t.co/9WjLMegh6y pic.twitter.com/DyCSe7Vqbb — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 9, 2021