FC Nantes, PSG : Kombouaré fait la leçon à Galtier après la polémique

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Si Antoine Kombouaré (FC Nantes) est souvent très corporate à l'égard des entraîneurs français, le Kanak sait aussi s'exprimer quand quelque chose le contrarie. Hier, sur RMC Sport à la veille de Nantes – Olympiakos, le coach des Canaris est revenu sur la polémique dite du « char à voile » qui a mis son homologue Christophe Galtier dans la panade à Paris :

« Christophe, il a merdé comme on dit. Il le sait et c’est bien car il s’en est excusé. C’est un sujet important, ça a créé un buzz terrible. Je suis en même temps peiné et en colère, car on a vu de la récupération politique et certains médias en faire trop. Ce qui m’a le plus énervé, c’est que les gens pensent quand on est déconnectés de la réalité et des problèmes de la société. Mais c’est impossible ».

Kombouaré s'inquiète pour la Nouvelle-Calédonie

Profitant du micro qui lui était tendu, Antoine Kombouaré a rappelé qu'étant originaire de Nouvelle-Calédonie, il se sent directement concerné par la menace qui plane sur son île : « Dans les îles où ma famille vit, il y a des îles qui vont être englouties par la montée des eaux. Donc bien sûr que ça nous touche ! Ça m'emmerde vraiment quand j’entends que nous, les footeux, on n’est pas touchés par ces problèmes. Ce n’est pas possible de dire ça ».

On notera aussi que, du côté du FC Nantes, on compte au moins un titulaire engagé au niveau de l'écologie. En effet, Quentin Merlin fait partie – avec le stéphanois Victor Lobry d'ailleurs – des ambassadeurs de l'association « Football Ecologie France ».