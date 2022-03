FC Nantes, PSG : Kombouaré va se défaire de son bien le plus précieux

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Antoine Kombouaré a prévu de se défaire d’un bien très précieux. Vingt-neuf ans après l'avoir inscrit, l’actuel entraîneur du FC Nantes va en effet vendre son but légendaire contre le Real Madrid. Luc Dayan, à l'origine du projet, explique au Parisien que c'est la version numérique de ce coup de tête qui sera commercialisée, via la technologie NFT (jeton non fongible), à 1993 exemplaires, comme l'année du but.

Selon l’ancien président du LOSC et du RC Lens, ce but mythique sera vendu 125 € sur un site spécialisé à partir du 18 mars, jour anniversaire de l'exploit de « Casque d'or ». Les Parisiens avaient perdu 3-1 au match aller à Santiago-Bernabeu et gagné 4-1 au retour au Parc des Princes, Kombouaré inscrivant le but décisif dans le temps additionnel sur un coup-franc frappé par Valdo. Depuis, la remontada du 9 mars 2022 est passée par là.

🛍 Samedi de 18h30 à 20h30, 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁, 𝗟𝗼𝗶̈𝗰 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻 et 𝗬𝘃𝗲𝘀 𝗗𝗲𝗿𝗼𝗳𝗳 seront présents à la boutique officielle, afin de dédicacer le tout 1er dictionnaire à l'effigie du @FCNantes !



Venez nombreuses et nombreux à la rencontre des Canaris 🐥 — FC Nantes (@FCNantes) March 15, 2022