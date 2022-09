FC Nantes – PSG : les Canaris se félicitent de ne pas en avoir pris huit, Kombouaré conteste le carton de Fabio

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

A l'instar d'Antoine Kombouaré, qui a « aimé le visage de (son) équipe » malgré la lourde défaite et le match « raté » face au PSG (0-3), Dennis Appiah n'était pas franchement déçu du match du FC Nantes. Au contraire.

« On a fourni beaucoup d’efforts à 10 contre 11, contre une équipe qui a beaucoup de qualités. Je sors fatigué et déçu (…) Mais ce n'est pas notre genre de lâcher. On sait jamais ce qui peut arriver dans le foot. Si on lâche, on en prend 8 aujourd’hui. Pour nous, pour notre confiance, pour notre orgueil, il faut se battre jusqu’au bout. On n’a pas lâché beaucoup de matches, je pense depuis que le coach est là. On n’a pas envie de prendre une valise. Déjà que 3-0 c’est sévère, alors on n’avait pas envie d’en prendre 6 ou 7 », a glissé le défenseur.

Kombouaré dénonce des faits de jeu et conteste l'exclusion de Fabio

En conférence de presse, Kombouaré avait aussi appuyé sur ce point : « En infériorité numérique, menée 1-0, mon équipe n’a pas lâché. Les joueurs ont continué à défendre. Ce sont des valeurs que j’ai aimées. Ils ont été dans la résilience et c’est bien parce qu’il faut préparer les prochaines échéances. Ça, j’ai vraiment aimé parce que si tu lâches, tu peux en prendre sept ou huit. C’est lourd mais on a fait ce qu’il faut pour n’en prendre que 3-0 face à un PSG qui était en roue libre. À 1-0 et en supériorité numérique, ça devient un match d’entraînement. Ils ne se sont pas trop fatigués ce soir ».

Le Kanak est également revenu sur le carton rouge de Fabio. S'il tape sur son joueur qui "doit s'en vouloir", "AK" remet aussi en cause la décision de l'arbitre :« On va parler d’appréciation d’arbitre parce que j’ai revu plusieurs fois les images. Au départ de l’action, il y faute de Sarabia qui touche le mollet de Castelletto et après il prend le ballon. L’arbitre peut siffler. Ensuite il y a le rouge. Je pense qu’il a sanctionné l’excès d’engagement de Fabio. Le pied est haut, mais il ne fait que le toucher. Mais c’est clair que c’est le tournant. Déjà à onze, c’est compliqué, à dix c’est pratiquement impossible (…) La faute de Fabio aurait mérité un carton orange si cela avait existé. C’est controversé : il y a de la déception mais j’ai envie d’encourager mes joueurs, pas de les féliciter, mais de les encourager parce que c’était très très dur ».