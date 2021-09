FC Nantes, PSG : un ancien Canari a fait la leçon à Messi, Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le PSG version MNM n’a pas réussi grand-chose hier à Bruges. Pour la première fois aligné ensemble, le trio composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé a finalement affiché peu de complémentarité face à une équipe belge particulièrement cohérente (1-1).

Dans les rangs de l’équipe belge, Noa Lang a rayonné. « Noa Lang crève l’écran », a résumé Nabil Djellit sur Twitter. Le nom de cet ailier gauche de 22 ans n’est pas étranger pour les vrais supporters du FC Nantes, qui se rappellent sans doute l’avoir vu passer par la Maison Jaune étant plus jeune.

« Noa Lang, que je ne connaissais absolument pas, j’aime beaucoup son style et sa facilité technique, a renchéri Michaël Michée, ancien directeur de communication de Niort. Hollandais de 22 ans. Formé à l’Ajax. Et passé à l’École de Foot par le… FC Nantes. Car sa maman a refait sa vie avec Nourdin Boukhari, passé au FCN en 2006-2007. » Lang a hérité de l’excellente note de 7/10 dans L’Équipe. Bien mieux que Messi (5), Neymar (4) et Mbappé (5).

