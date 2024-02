FC Nantes - PSG : un petit nouveau pour remplacer Lafont ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Coup dur à venir pour Alban Lafont ? Blessé à la cuisse en toute fin de match contre le Téfécé hier au Stadium (2-1), le gardien du FC Nantes a serré les dents pour finir la rencontre mais semblait souffrir le martyre sur le rectangle vert. Le choc contre le PSG arrivant dès samedi, un possible claquage et des doutes sur sa présence peuvent d’ores et déjà être émis. Pour le remplacer, trois options s’offriraient à Jocelyn Gourvennec. Dont une très inattendue.

Barbet successeur de Lafont ?

« Si Alban Lafont devait déclarer forfait et si Rémy Descamps ne devait pas être rétabli, Jocelyn Gourvennec devra choisir pour Paris entre Denis Petric (troisième gardien mais qui n’a aucun temps de jeu) et Hugo Barbet, glisse le compte FCNHistory sur X. Personnellement, je fais le choix du second. » Titulaire en N3, Barbet (22 ans) compte déjà trois clean sheets cette saison en réserve.

