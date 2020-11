FC Nantes : quatre Canaris vont livrer bataille ce jeudi soir

Cette semaine, Christian Gourcuff doit composer avec l'absence de six de ses internationaux pour préparer le match face au Metz dans dix jours. Le coach du FC Nantes sera particulièrement attentifs aux matches de ce jeudi soir puisque quatre de ses joueurs sont sur le pont pour des rencontres importantes.

Dans les éliminatoires de la CAN, Jean-Charles Castelletto (Cameroun) et Mehdi Abeid (Algérie) entrent en piste respectivement face au Mozambique (17h) et contre le Zimbabwe (20h). En soirée (20h45), ce sont au tour d'Alban Lafont et Randal Kolo Muani de rentrer en piste du côté du Liechtenstein pour un match qualificatif de l'Euro U21.

Vendredi, ce sera au tour des deux maliens Kalifa Coulibaly et Charles Traoré de lancer leur campagne internationale face à la Namibie.