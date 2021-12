FC Nantes : Quentin Merlin a un objectif ambitieux d'ici la trêve

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Des débuts en L1 au Parc des Princes, une première titularisation chez le champion de France lillois puis une première à domicile contre l'OM devant une Beaujoire pleine : Quentin Merlin vit des premiers pas en L1 assez idylliques au niveau personnel. Au niveau collectif, en revanche, c'est plus compliqué puisque sur ces trois matches, les Canaris n'ont pris qu'un point. Mais à Ouest-France, le jeune ailier reconverti latéral par Antoine Kombouaré a dit qu'il était optimiste pour la suite des opérations.

"On espérait prendre plus qu’un point sur neuf mais notre deuxième période est encourageante. On a montré une âme collective. On s’est tous arraché ensemble. Malgré la défaite, c’est de la confiance pour Lorient. Il va falloir enchaîner avec le derby et prendre des points parce que nous sommes descendus à la 13e place. On a trois matches de Ligue 1, on doit prendre un maximum de points pour remonter avant Noël. Il faut rester humble parce que nous sommes, comme eux, en difficulté. Nos supporters seront le douzième homme, on espère que ça nous aidera à gagner là-bas."

