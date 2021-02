FC Nantes : Raymond Domenech a évité de justesse un nouveau problème

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du match face à l'AS Saint-Etienne

Au FC Nantes, chaque problème en chasse un autre. Sportivement, les Canaris sont aux portes de la zone rouge et n'ont toujours pas gagné en 2021. En plus de cela il faut ajouter la fronde des supporters, qui préparent une nouvelle manifestation contre Waldemar Kita ce week-end avec la réception de Lille (dimanche, 17 heures), les futurs échéances de contrat d'occupation de la Jonelière et de la Beaujoire... Et depuis quelques jours un nouveau cluster de Covid-19 au niveau du centre de formation.

Le cluster de Covid-19 est contenu chez les jeunes

Bien évidemment, il est difficile pour le FC Nantes de régler tous ses problèmes d'un coup mais concernant le virus, il semblerait que l'épiphénomène soit désormais derrière. Si le club ligérien avait été contraint de fermer son centre de formation en fin de semaine dernière après que plusieurs joueurs et membres du staff aient ramené des tests PCR positifs, les derniers résultats sont rassurants. Le cluster est contenu et la formation a pu reprendre ces activités ce jeudi matin.

Si tous les jeunes Canaris touchés sont encore à l'isolement jusqu'à la fin de la période de confinement imposé par le protocole sanitaire en vigueur, le Covid-19 ne s'est pas propagé dans l'effectif professionnel de Raymond Domenech.