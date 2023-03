FC Nantes - RC Lens : après la Juve et Rennes, la Tribune Loire inquiète grandement !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le choc des quarts de finale de la Coupe de France aura sans aucun doute lieu à la Beaujoire (18h15) entre le FC Nantes et le RC Lens même si le huis clos vient gâcher cet heureux événement. A contrario, l’absence de supporters pourrait être salutaire pour la tenue de la rencontre.

Selon L’Équipe, le FC Nantes et les services de la Métropole nantaise se sont rapprochés pour faire le point sur la tribune Loire, après un retour d'information de supporters sur des vibrations particulières ressenties lors des deux derniers matches contre la Juventus Turin (0-3) et le Stade Rennais (0-1).

Pour l'heure, il n'y a pas d'inquiétude particulière quant à l'état de la tribune Loire, la plus animée et qui subirait normalement des mouvements d'oscillation, mais la situation va être étudiée de plus près pour dégager plus de certitudes avant les prochaines échéances.