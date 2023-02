FC Nantes - RC Lens : Centonze a prévu un joli lot de consolation pour les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes a vécu une sale semaine : éliminés jeudi en Ligue Europa par la Juventus Turin (0-3), les Canaris ont perdu contre le Stade Rennais en Ligue 1 (0-1). Les deux fois, à la Beaujoire, devant des fidèles supporters forcément un peu déçus. Malgré tout, Fabien Centonze voit du positif et veut se relancer dès demain contre le RC Lens en quart de finale de la Coupe de France (18h15).

« Je ne suis pas inquiet parce qu’on a un super quart de finale qui arrive rapidement, a-t-il analysé après la défaite dominicale. C’est une très bonne chose parce que ça va nous permettre de relever la tête. La Coupe de France, ils l’ont fait la saison passée, pourquoi pas cette année ! »

Le latéral droit du FC Nantes n’a pas peur du RC Lens et pense aux supporters du FC Nantes. « C’est une super équipe et ça va être top pour la suite, a-t-il poursuivi. C’est à huis clos et c’est un problème parce qu’on aurait voulu avoir le public. Ils ont été irréprochables cette semaine donc je pense qu’on leur en doit une ! Une qualification ferait du bien à tout le monde. »