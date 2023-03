FC Nantes - RC Lens : Kita fait marche arrière, Kombouaré pousse deux coups de gueule

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Le choc des quarts de finale de la Coupe de France aura lieu à la Beaujoire entre le FC Nantes et le RC Lens (18h15) même si le huis clos vient gâcher cet heureux événement. Cette sanction découle de l’usage d'engins pyrotechniques par les supporters nantais, lors de la finale du 7 mai au Stade de France, face à l'OGC Nice (1-0). « Cette sanction est très injuste, souffle Antoine Kombouaré. Cette finale était un moment particulier. Nos supporters attendaient ça depuis vingt ans. Peut-être qu’ils ont pensé qu’on jouerait notre premier tour à la Beaujoire et que ça serait moins grave… »

L’idée a couru que le FC Nantes et le RC Lens avaient demandé au président intérimaire de la FFF, Philippe Diallo, de jouer sur terrain neutre et en public en reversant la recette à une œuvre caritative. « Il y a bien eu une demande mais elle a été informelle, précise-t-on à la commission d’organisation de la Coupe de France dans L’Équipe. Ce n’est pas allé plus loin. Nantes n'a jamais fait appel. Cette sanction s’imposait. »

Au niveau purement sportif, Kombouaré fulmine contre le calendrier, qui a imposé aux Canaris de disputer ce soir leur 9e match depuis début février ! Le coach du FC Nantes a encore « les boules » contre Canal+ et son choix d’avoir programmé Montpellier-Lens (1-1) samedi soir... la veille de Nantes-Rennes (0-1). « Ils n’ont pas non plus joué la semaine passée le jeudi (en Coupe d’Europe), a-t-il relevé au sujet des Sang et Or. Pour l’équité, il faut faire attention au moment de bâtir les calendriers. » À bon entendeur...