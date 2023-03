FC Nantes - RC Lens : Kombouaré félicite les siens et surtout Delort et avoue un craquage

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Un peu plus de 10 jours après s'être affrontés en Ligue 1, le FC Nantes et le RC Lens se retrouvaient ce mercredi, en quart de finale de la Coupe de France. Les Canaris se sont imposés (2-1) grâce à un doublé d'Andy Delort et sont donc toujours en vie pour conserver leur titre.

"Delort a transformé les sifflets en applaudissements"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a félicité ses joueurs avant d'avouer qu'il était fatigué d'enchaîner les matchs tous les trois jours. "On s'est donné le droit de continuer à jouer cette compétition, à rêver, espérer de conserver ce trophée. On a eu beaucoup de problème face à cette équipe. Je suis fier de ce que les joueurs ont fait. Ce n'est pas une période facile. Bravo à eux. (...) Je suis fatigué, et je ne joue pas. Je ne vous explique pas pour les joueurs ! On se voit tous les jours. On a tous envie de couper. Mais on se revoit demain (jeudi) matin."

Par ailleurs, le Kanak a réagi au doublé d'Andy Delort. "Ça fait un moment que je le suis. J'ai toujours pensé qu'on travaillerait ensemble. J'ai passé trois belles années à Lens où j'avais failli le faire venir. On a parlé des sifflets subis sur les derniers matchs. Il a transformé les sifflets en applaudissements. Mais ce n'est que la vérité d'un match. On attend le tirage au sort demain (jeudi)."

📺 Coach : "On s'est donnés le droit d'espérer garder notre trophée et de rêver. Cela a été fait dans la souffrance face à une belle équipe de Lens. Je suis vraiment fier de mes joueurs" — FC Nantes (@FCNantes) March 1, 2023

