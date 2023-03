FC Nantes - RC Lens : Pierre Ménès règle toutes les polémiques arbitrales et rêve pour le FCN

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes s’est fait respecter à la Beaujoire, hier, devant le RC Lens. Battus coup sur coup par la Juventus Turin (0-3) et le Stade Rennais (0-3) sur ses terres, les Canaris ont redressé la tête en quarts de finale de la Coupe de France grâce à un doublé d’Andy Delort (2-1). Le match a été entaché de plusieurs décisions arbitrales litigieuses commentées par Pierre Ménès, qui voit encore loin pour la Maison Jaune.

« Turpin nous a encore sorti une dinguerie »

« C’était plutôt un match sympa mais quand il n’y a pas d’ambiance comme ça, à cause d’un huis clos stupide, ça rend les choses un petit peu sinistres, a-t-il déploré sur son blog. Turpin nous a encore sorti une dinguerie en accordant un penalty de très sévère sur Ganago avant d’en siffler un autre indiscutable. Les Lensois ont réclamé un penalty pour un pied haut sur Danso mais comme il baisse la tête, forcément, le pied n’est pas si haut que ça donc je n’aurais pas donné penalty non plus. C’est un nouveau coup d’arrêt pour cette équipe de Lens qui a beaucoup de mal depuis quelques semaines à marquer des buts. C’est un résultat décevant surtout que Nantes n’était pas dans une super dynamique. Tenant du titre, Nantes continue à rêver d’un doublé. »

