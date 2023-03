FC Nantes - RC Lens : une malédiction plane sur les Sang et Or à la Beaujoire

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

En vieux briscard, Antoine Kombouaré a généreusement offert l’étiquette de favori au RC Lens avant le quart de finale de Coupe de France de ce soir à la Beaujoire (18h15). « Lens est plus fort que nous, mais, sur un match, on peut les battre », a-t-il déclaré hier en conférence de presse.

Cela implique de faire mieux que le 19 février, lorsque le FC Nantes avait été surclassé (1-3) par le RC Lens en L1. « Là, c’est un match de Coupe, il peut se passer tout et n’importe quoi. Il n’y a pas de favori », veut croire Fabien Centonze, impressionné par l’intensité des Sang et Or ce jour-là.

En réalité, les statistiques donnent de bonnes chances au FC Nantes de rallier le dernier carré aux dépens du RC Lens. Comme le fait remarquer Laurent Mazure, le club artésien se rend sur un terrain très hostile : la pelouse nantaise est la 3e, en France, où le Racing perd le plus dans l'histoire (30 fois en 47 matchs, 18 fois sur 28 à La Beaujoire). Qui a parlé de favori ?