FC Nantes, RC Strasbourg : un Canari promet une vendetta à la Meinau

FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

En position très délicate au classement avec sa 19e place et ses trois points de retard sur le barragiste nîmois (quatre sur le 17e, Lorient), le FC Nantes a désespérément besoin d'une victoire dimanche à la Meinau. Si cela ne suffit pas à le motiver, le souvenir du match aller, perdu largement à la Beaujoire (0-4) début décembre et qui avait coûté sa place à Christian Gourcuff, fera office de booster. En tout cas, Marcus Coco semble désireux de se venger de cette rencontre…

"On n'a pas oublié"

"On n'a pas oublié, oui, a expliqué le milieu de terrain offensif au site officiel du FC Nantes. Je pense qu'on a une revanche à prendre. C'est une rencontre importante, la première sur les cinq qui arrivent et on va vraiment tout donner pour revenir avec un résultat favorable."

"Il faut y croire, vraiment. À chaque début de rencontre, il ne faut pas oublier que l'équipe connaît des difficultés pour avoir cette volonté de s'en sortir. Je ne dis pas que ça va marcher mais j'estime qu'il faut penser comme ça. Aucun relâchement n'est permis."