FC Nantes, Real Madrid : insultés en Bleu, Kolo Muani et Tchouaméni prennent une décision radicale

La France a vu son incroyable remontada contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde être vaine. Malgré un triplé de Kylian Mbappé, les Bleus ont succombé à la folie argentine, hier soir au Qatar, et ont finalement déposé les armes aux tirs au but (3-3, 2 tab 4).

Auteur d’une entrée fracassante au moment où les hommes de Didier Deschamps étaient dans le très dur, Randal Kolo Muani (24 ans) a néanmoins raté la balle de match dans les prolongations en tombant sur un excellent Emiliano Martinez (3-3).

Pour cette action, l’ancien attaquant du FC Nantes se fait copieusement insulter depuis hier soir... au même titre qu’Aurélien Tchouaméni., qui a manqué son tir au but (comme Kingsley Coman). Pour couper court, les deux Français ont décidé de bloquer les commentaires de leur compte Instagram. Avant de peut-être être obligés de fermer leur compte respectif de manière définitive ?

Tchouameni and Muani have turned off IG comments due to the abuse they have been receiving…



It’s incredibly sad and unacceptable…