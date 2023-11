FC Nantes – Reims : Aristouy va devoir désamorcer une nouvelle bombe avec Mostafa Mohamed !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Vendredi, à deux jours du match entre le FC Nantes et le Stade de Reims (0-1 pour les visiteurs), Pierre Aristouy avait désamorcé tous malaise avec Mostafa Mohamed en lui expliquant pourquoi il avait privilégié Matthis Abline à lui face au RC Lens. Le coach des Canaris avait d’ailleurs été plutôt rassuré par la belle réponse de l’Egyptien : « Mostafa a eu une réaction fantastique : il a dit que Matthis avait été très bon et que le plus important était l’équipe ».

Mostafa Mohamed n’a pas digéré sa sortie contre Reims

A ce moment-là, Pierre Aristouy s’était félicité de la bonne gestion des choses : « Les gens avec du charisme, de la personnalité, du vécu pouvaient être potentiellement des sources d’interrogation pour moi dans la façon de les manager, ça l’est beaucoup moins maintenant. Je me rends que ce sont des joueurs comme tout le monde qui ont besoin de parler, de communiquer. Quand les choses sont transparentes et honnêtes, il n’y a pas de problème ».

De la transparence et de l’honnêteté, il va en falloir pour gérer le dernier coup de sang de Mostafa Mohamed contre les Champenois. Vexé d’avoir été remplacé par Abline dans un match où il peinait à exister, le Pharaon est rentré au vestiaire directement après son remplacement à la 66ème minute sans assister à la fin de la rencontre… et au but de la victoire de Junya Ito. Il s’agissait du premier changement du match.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life