FC Nantes - Reims : Kombouaré affiche sa fierté envers ses joueurs et fait le bilan après un an au FCN

En supériorité numérique pendant 75 minutes, le FC Nantes a battu ce dimanche le Stade de Reims (1-0), à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, a félicité ses joueurs pour cette victoire avant de faire le bilan depuis son arrivée sur le banc des Canaris.

"Ça va au-delà de ce que j'aurais pu imaginer"

"C'est une belle semaine qu'on a entamée avec une défaite à Strasbourg (1-0) et qu'on finit avec une qualification en demi-finale de Coupe de France et cette victoire contre une équipe qu'on n'avait jamais battue. Le sentiment, c'est d'abord de la fierté. Il y a de la difficulté, on a des fragilités mais on ne prend pas de but, on avance. Quand je suis arrivé l'année dernière, c'était après la 24e journée, on avait 19 points. Aujourd'hui, on en a 35 après la 24e journée. Ça va au-delà de ce que j'aurais pu imaginer", a confié le Kanak devant la presse.