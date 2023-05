FC Nantes : révélation lunaire sur l’altercation entre Franck Kita et Mogi Bayat !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Pierre Aristouy n’a pas raté sa grande première sur le banc du FC Nantes. Malgré les difficultés du moment, le nouvel entraîneur des Canaris est parvenu à revenir de Toulouse avec un point dans l’escarcelle (0-0). Et pourtant, une scène surréaliste a éclaté avant le début de la rencontre. Dans la foulée de l’arrivée au Stadium, un vif échange a opposé Franck Kita, le directeur général délégué, à Mogi Bayat, directeur sportif officieux du FCN soigneusement tenu à l’écart du groupe par Antoine Kombouaré pendant plus de deux ans.

« Je vais me concentrer sur ces trois matches »

Le fils du président du FC Nantes aurait voulu empêcher ce dernier de se rendre dans les vestiaires visiteurs (une version démentie par l’agent belge), et le ton est vite monté. Au point que les deux hommes ont été séparés par Waldemar Kita himself. Selon L’Équipe, Aristouy n’était pas au courant de cet incident à l’issue de la rencontre cinq heures plus tard ! « Je vous avoue que je suis là pour quatre matches, il m’en reste trois, je vais me concentrer sur ces trois matches », a-t-il soufflé en conférence de presse.

Pour résumer Pierre Aristouy, e nouvel entraîneur du FC Nantes, n’était même pas au courant de l'emrbouille surréaliste entre Franck Kita et Mogi Bayat avant le coup d'envoi de la rencontre de dimanche à Toulouse (0-0). Tout est bien qui finit bien...

