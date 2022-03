FC Nantes : Riolo allume Waldemar Kita malgré la qualification en finale de Coupe de France !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Daniel Riolo est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Le FC Nantes réalise une bonne saison est peut encore se qualifier en Ligue Europa à l’issue de la saison. De plus, les Nantais disputeront la finale de Coupe de France contre Nice, en mai prochain.

Lors de l’émission “After Foot“ sur RMC, Daniel Riolo a taclé le président des Canaris : « Kita, on sait que ce gars a massacré en grande partie le FC Nantes et son histoire, avec la volonté de le faire et de couper avec le passé. Et une Coupe de France, ça n'effacera rien. Jamais les supporters n'oublieront ce qu'il a fait. »

