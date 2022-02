FC Nantes : Riolo demande à Kita de se taire... pour le bien des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes dans le dernier carré de la Coupe de France, les Canaris font enfin parler d'eux au niveau national pour des choses positives. Un changement que l'on peut mettre au crédit d'Antoine Kombouaré qui, en un an, a transformé une équipe condamnée à la Ligue 2 en un groupe ambitieux avec des résultats honnêtes.

Riolo est content de parler foot avec Nantes

Du côté de Daniel Riolo, qui s'est exprimé sur le FCN hier dans l'After Foot, la bonne nouvelle vient surtout de l'absence médiatique de l'impatient Waldemar Kita : «Le fait de ne plus entendre Kita est une très bonne chose pour le FC Nantes », a lâché le trublion de RMC, content qu'on soit « sorti des histoires avec Mogi Bayat ».

Dans son intervention, Daniel Riolo a pu parler football avec Nantes : une première depuis longtemps. « Le dernier joueur dont on avait parlé en positif, c'était Sala mais pour de tristes raisons. Aujourd'hui, on entend des noms comme Ludovic Blas et (Randal) Kolo Muani ».

🗣️ @DanielRiolo : "Le fait de ne plus entendre Waldemar Kita est une très bonne nouvelle pour le #FCNantes" 👏 — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) February 11, 2022