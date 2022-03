FC Nantes : saison terminée pour Pallois ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

En plus d'avoir perdu à Troyes (0-1) hier soir et d'avoir compromis ses chances de qualification pour la Champions League, le FC Nantes a vu Nicolas Pallois rejoindre l'infirmerie. Et peut-être pour longtemps. Le grand défenseur, prépondérant dans la belle saison des Canaris, à tel point qu'Antoine Kombouaré a dit au sujet de sa sortie sur blessure à la 15e minute au stade de l'Aube : "Ce n'est pas une excuse mais la sortie de Pallois nous a déstabilisés", pourrait être durement touché.

Le journaliste d'Ouest-France Jean-Marcel Boudard a ainsi écrit sur Twitter : "Nicolas Pallois pourrait souffrir d'une entorse interne du genou". Et à un abonné qui lui demandait quelle était la durée de l'indisponibilité dans ce type de blessure, il a répondu : "Ça dépend de la lésion, ça peut aller d'une semaine à trois mois". L'âge est un facteur aggravant et Pallois a 34 ans... Tout diagnostic d'indisponibilité supérieur à deux mois ferait manquer au grand défenseur central la finale de la Coupe de France contre l'OGC Nice le 7 mai...

