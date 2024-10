FC Nantes : salaires impayés, plan social... Waldemar Kita explose !

Avant le début de la saison 2024-2025, le FC Nantes n'avait pas réussi à convaincre la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le gendarme financier du football français avait pris la décision d'encadrer la masse salariale du club. Les Canaris ont donc réalisé un mercato à moindre coût, avec comme seule folie l'achat définitif de Matthis Abline pour 10 millions d'euros + 2 de bonus. Si d'autres recrues ont suivi, et que certaines ventes ont été réalisées, le FCN n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau financièrement.

Waldemar Kita est très remonté

En effet, comme rapporté par Daniel Riolo dans l'After Foot ce lundi soir, le club de Waldemar Kita serait en difficulté financière et aurait des impayés de salaire. Un plan social serait même en préparation, et le boss nantais pointerait du doigt la Ligue de football professionnel dans cette situation. Un reproche qui pourrait concerner l'épisode des droits TV, négociés tardivement, et qui représentent autour de 30% du budget du FC Nantes.

