FC Nantes - Troyes : l’ESTAC crie au vol, Pignard se justifie, Enjimi le déjuge !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

« Temps additionnel dépassé, main non sifflée merci pour ce vol et pour le respect de l’ESTAC », a écrit Yoann Salmier avant de supprimer son tweet. À la dernière minute de FC Nantes – ESTAC (2-2), Evann Guessand a égalisé dans une action litigieuse. Si l’arbitre de la rencontre, Jérémie Pignard, a d’abord refusé le but, il est revenu sur son choix à l’aide du VAR. Patrick Kisnorbo est furieux à la fin du match.

« C’est une main. Je suis confus sur la règle pour être honnête. J’ai demandé des explications à l’arbitre, il a dit que c’était main, mais pas dans les lois du football. Il dit qu’entre l’épaule et l’avant-bras, il n’y a pas main. Mais si le joueur fait ça au milieu de terrain, il y a main », a-t-il commenté face à la presse.

Jérémie Pignard explique sa décision

« Si c'est vraiment le bas du biceps et là (il montre l'avant-bras), c'est main. Là, la VAR a bien fait de m'appeler, et c'est pour cela que j'ai pris mon temps, parce que c'est une décision importante. Comme je l'ai expliqué à l'entraîneur de Troyes, le ballon touche une partie du biceps, peut-être, mais une circonférence du ballon touche clairement la manche du joueur. Donc cette main n'est pas sanctionnable », a-t-il expliqué au micro de Prime Vidéo dans des propos retranscrits par Foot11.

Joint par L'Équipe, Saïd Enjimi a déjugé Pignard. « Je le vois contrôler le ballon du bras, du biceps même, détaille l’ancien arbitre français. Pour moi, l’assistance vidéo n’aurait pas dû appeler M. Pignard. C’est une augmentation artificielle du corps sans qu’elle soit naturelle. Toutes les mains ne sont pas sanctionnables, mais il faut vraiment juger cette augmentation. De ce que je vois, le joueur contrôle le ballon du bras. S’ils ont vu l’épaule à la vidéo, c’est qu’ils doivent avoir des images que l’on n’a pas. Si ça touche le haut du bras, à proximité du pectoral, il n’est plus dans une zone sanctionnable. On entre typiquement dans de l’interprétation de l’arbitre. »