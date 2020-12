FC Nantes – SCO Angers (1-1) : état d'esprit, maintien, arbitrage... Le coup de gueule de Nicolas Pallois

Zapping But! Football Club FC Nantes : Le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

Pas réputé pour avoir sa langue dans sa poche, Nicolas Pallois était en conférence de presse après le derby FC Nantes – SCO Angers (1-1) et le capitaine avait un message à adresser au vestiaire. S'il est plutôt satisfait de la réaction des Canaris, l'ancien Bordelais a quand même du mal avec le jeu de son équipe : « L’état d’esprit était là. On n’a rien lâché. C’est une bonne chose pour la suite. On n’a pas pesé suffisamment devant. On n’a pas beaucoup de vraies occasions. Il y a ce poteau de Bridge (Ndilu) à la 90e ou 91e, mais à part ça, on n’a pas grand-chose ».

« Se mettre dans la tête que l'on joue le maintien »

Au delà de ça, Pallois regarde avec inquiétude la spirale négative du FC Nantes. Un scénario qu'il ne connait que trop bien depuis son arrivée sur les bords de l'Erdre : « On est dans le dur. Il faut se mettre dans la tête qu’on joue le maintien (…) Ça fait quatre ans que je suis là et ça fait quatre que l’on ne joue que six mois. J’espère que les six prochains mois vont être meilleurs », a-t-il pesté, reconnaissant la nécessité de prendre bien conscience de la situation : « Il faut vraiment se mettre dans la tête que l’on joue le maintien. Y sommes-nous habitués ? Pas forcément mais depuis que je suis là on n’a pas joué non plus les premières places (…) Quand on regarde le classement, si on est là ce n’est pas un hasard et c’est avant tout à cause de nous (...) On est allé chercher un point qui va peut-être faire du bien à la tête ».

« La VAR n'était pas avec nous. Les arbitres non plus »

Contrairement à Patrick Collot, Nicolas Pallois ne voit pas ce point du nul contre Angers comme un miracle : « Angers n’a pas énormément d’occasions, à part à la fin où ils ont eu des contres. Sinon, dans le jeu, ils n’ont pas été très dangereux non plus. Mais on ne l’a pas été plus (…) On est 15e donc le ballon brûle peut-être un peu plus les pieds. Mais il faut rester ensemble, prendre des initiatives et jouer. C’est seulement par le jeu que l’on va réussir à prendre des points et se sortir de là ». Et le capitaine nantais a aussi un message sur l'arbitrage, lui qui estime que le but d'Angers était entaché d'une faute au départ : « Je suis au duel et il a les deux mains dans mon dos et il me pousse d’un mètre. C’est ainsi. La VAR, cet après-midi n’était pas avec nous. Les arbitres non plus. De toute façon, on ne peut compter que sur nous ».