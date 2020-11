FC Nantes : Sébastien Corchia annonce déjà la couleur pour le déplacement au RC Lens

Arrivé au FC Nantes il y a quelques semaines, Sébastien Corchia monte en puissance au FC Nantes. Ce dimanche, le latéral droit a livré un bon match contre Metz, où il a notamment servi Randal Kolo Muani sur l'ouverture du score. « J’ai entendu Randal pour centrer en retrait. En termes de confiance, ça fait du bien. Je m’éclate vraiment dans cette équipe. Tout le monde me met dans de bonnes conditions. Je suis très content d’être revenu, surtout ici », a commenté l'ancien manceau, après la rencontre, à Ouest-France.

« A Lens pour bonifier ce point »

Un Corchia qui a regretté que le FCN ait trop reculé en fin de première mi-temps, après sa bonne entame. « On a fait trente premières minutes de grande qualité. On a mis du rythme, on a joué dans leur camp et on a ouvert le score. C’est dommage parce que je pense que l’on pouvait en mettre un deuxième. Mais en fin de première période, on a commencé à reculer. Ça ne sentait pas très bon et on craque. Ce penalty casse notre élan. Si on mène 1-0 à la pause, ça nous permet d’aborder la deuxième période plus sereinement. »

Et au latéral d'ajouter : « Le sentiment est un peu partagé. On est contents de la prestation. On a fait beaucoup de courses et on les a mis en difficulté. Mais à l’arrivée, il n’y a pas les trois points et c’est vraiment dommage au regard du contenu du match. Maintenant, on a un match à Lens, qui arrive dès mercredi. Il va falloir faire un bon match et gagner pour bonifier ce point-là. Il faut se servir de ce que l’on a fait pour avancer et enchaîner sur une bonne série. »