FC Nantes : Sergio Conceiçao bientôt sur le marché des coachs ?

En effet, si l'on en croit A Bola, l'ancien coach des Canaris se serait lassé de la situation économique du FC Porto, contraint de vendre ses meilleurs joueurs chaque saison pour exister. Fidèle à son image de coach de caractère, Sergio Conceiçao serait en froid avec son emblématique président Pinto da Costa.

Conceiçao veut partir, Porto ne fera pas de cadeaux

« Tout le monde dans le football portugais a besoin de plus, et il faut reconnaître tout ce que le FC Porto a fait avec ce qu’il avait. Ces cinq ans et demi ont été très difficiles, avec des années de fair-play financier, sans pouvoir recruter de joueurs et en ne vendant que pour équilibrer les comptes. C’est difficile et il y a eu très peu de reconnaissance », avait notamment lâché Conceiçao suite à l'élimination européenne face à l'Inter Milan.

Pour rappel, Sergio Conceiçao est encore sous contrat pour une saison (2024) avec les Dragons et Pinto da Costa attend de son coach qu'il le respecte, ne souhaitant pas faire de cadeau sur sa clause libératoire. Tottenham serait à l'affût dans l'optique du remplacement d'Antonio Conte.